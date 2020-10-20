Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На турецкую Анталью обрушился ураган с градом: видео

Иван Линдеманн
04:33 20.10.2020
Повреждены дома, затоплены улицы. Погиб один человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На популярную у туристов турецкую Анталью обрушился сильнейший ураган с градом. Порывы ветра срывали кровлю с домов и вырывали деревья. Затоплена часть улиц. Из-за ливня видимость на дорогах упала практически до нуля.

Погиб один человек. Женщина пыталась укрыться на автобусной остановке, но металлическая конструкция обрушилась на нее. Также стихия разрушила минарет одной из мечетей.

Сейчас в провинцию направлены дополнительные силы спасателей, которые устраняют последствия урагана.

Огромный ущерб непогода принесла и турецким фермерам - практически все теплицы в этом районе разрушены, а урожай уничтожен.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:13 В стране и мире
Роспотребнадзор: эпидемпороги по заболеваемости ОРВИ превышены в 41 регионе РФ
01:20 В стране и мире
Небензя рассказал об итогах закрытого заседания СБ ООН по Карабаху
01:27 Армия
Видео
Ночной перехват: кадры учений летчиков Тихоокеанского флота на Камчатке
21:20 В стране и мире
Власти Петербурга вводят запрет на работу ресторанов после 23:00
21:00 В стране и мире
Видео
Названы страны, в которых будут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Популярное
Популярное
В Черном море найдена «подлодка-призрак» Гитлера
«Матрица» наяву: ученые оценили вероятность того, что мы живем в компьютерной симуляции
Видео
Рома Жиган рассказал о причинах своего задержания полицией
Названы способы повышения иммунитета к коронавирусу
СМИ «обнаружили» НЛО над «Зоной 51»
На Украине потребовали «декоммунизировать» колбасу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.