На турецкую Анталью обрушился ураган с градом: видео

На популярную у туристов турецкую Анталью обрушился сильнейший ураган с градом. Порывы ветра срывали кровлю с домов и вырывали деревья. Затоплена часть улиц. Из-за ливня видимость на дорогах упала практически до нуля.

Погиб один человек. Женщина пыталась укрыться на автобусной остановке, но металлическая конструкция обрушилась на нее. Также стихия разрушила минарет одной из мечетей.

Сейчас в провинцию направлены дополнительные силы спасателей, которые устраняют последствия урагана.

Огромный ущерб непогода принесла и турецким фермерам - практически все теплицы в этом районе разрушены, а урожай уничтожен.