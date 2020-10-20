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Стали известны подробности нападения рыси на ребенка в Подмосковье

Тамара Астапенкова
04:29 20.10.2020
По словам жителя Истринского района, животное поцарапало ребенка.
Стали известны подробности нападения рыси на ребенка в Подмосковье
© Фото: pixabay

Стали известны подробности инцидента с рысью, произошедшего в Истринском районе Подмосковья. Как рассказал телеканалу «360» местный житель Ивана Дончик, девочка жива, животное ее не покусало.

Напомним, что в понедельник в СМИ появилась информация о нападении рыси на ребенка. Сообщалось, что нападение произошло, когда девочка гуляла со своей собакой на территории одного из коттеджных поселков под Истрой.

«Это же не рысь, которая в лесах водится. А степная рысь каракал. Похожа на большую кошку. И девочка не поняла, что это хищный зверь, и стала защищать собачку», - рассказал Дончик.

По его словам, рысь не покусала ребенка, а поцарапала. Девочка хотела оттащить собачку от нападавшей на нее большой кошки. Мужчина добавил, что с ребенком и ее собакой все нормально, все живы. Дончик уточнил, что сбежавший каракал не живет в их поселке, но хозяев имеет. Так как животное искали, нашли и куда-то унесли.

Известно, что прокуратура Московской области поручила Истринской городской прокуратуре провести проверку в связи с информацией о нападении рыси на ребенка.

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