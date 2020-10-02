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Дизайнерские наряды, маски и перчатки: как прошло открытие Московского международного кинофестиваля

Диана Сирази
Анна Берестовая
00:42 02.10.2020
Гости мероприятия в связи с эпидемиологической ситуацией взяли с собой на церемонию средства индивидуальной защиты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Главное светское событие — Московский международный кинофестиваль. Здесь бесконечные вспышки фотокамер и красная ковровая дорожка, по которой струится золотой шелк. Почти все наряды для торжественного выхода - от российских дизайнеров.

Елена Захарова для дорожки выбрала неизменную черную классику и поверх пиджак, чтобы не продрогнуть в осеннюю погоду.

«Вообще я, кстати, черное ношу очень редко, обычно не надеваю. Мне нравится цветное, яркое, красное. В общем, я люблю цвета. Но, вот, так решила. Тем более, уже осень. Немножко трясусь от холода», - рассказала она

В консервативном черном и Нонна Гришаева. Оксана Акиньшина предпочла платьям брючный костюм и открытое декольте. Актриса Софья Ская в ярком красном цвете смело обнажила плечи в длинном платье в пол. С собой она взяла дизайнерскую маску со стразами.

«Есть маска, друзья... Она очень странного вида, но, я думаю, что к моему наряду очень подойдет. Есть и маска, и перчатки», - поделилась актриса.

За главный приз, статуэтку Георгия Победоносца, будут бороться 13 лент, из них пять - российских.

Фестиваль был перенесен на осень из-за пандемии. Московский международный кинофестиваль в этом году открывается с шахматной рассадкой, масками и перчатками.

Народная артистка Светлана Крючкова поделилась, что не планирует сейчас сидеть дома - работы много.

«Мы же русские люди, нам ничего не страшно. Я думаю, что все как-то все-таки восстановится, вернется на круги своя. Потихонечку начали работу – потихоньку, полегоньку. Собственно, мы и на удаленке работали очень много», - высказалась Крючкова.

Несколько лет назад фестиваль открывали песней на стихи официального представителя МИД Марии Захаровой. В этот раз она просто зритель в зале. Говорит, открытие такого фестивали – прорыв в наше непростое время.

«То что сейчас, сегодня, организаторам удалось все-таки фестиваль этот открыть, пригласить гостей, что гости приехали – это огромное достижение», - отметила Захарова.

Во главе жюри в этом году - Тимур Бекмамбетов. Режиссер признался, что работать в новом постковидном мире в этом году непросто, но это не причина отменять съемки.

«Мы продолжаем записывать фильмы», - сообщил он.

Церемония открытия в самом разгаре. Все только начинается - впереди семь дней незабываемого праздника кино.

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