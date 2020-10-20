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Карантин для приезжих и закрытие баров: в каких регионах РФ ввели новые ограничения из-за COVID-19

Иван Линдеманн
04:11 20.10.2020
Меры действуют в Москве, Подмосковье, Петербурге, Севастополе, Башкирии и ряде других субъектов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Российские  регионы вводят новые коронавирусные ограничения. В Подмосковье с 21 октября и до 7 ноября запрещены любые развлекательные и культурно-массовые мероприятия. Речь не только о праздниках, а даже о выставках и лекциях. Спортивные мероприятия все-таки оставили, но без зрителей на трибунах.

Похожие меры приняты и в Севастополе - никаких киносеансов, конференций, съездов и экскурсий. В Ставрополье всех приезжих отправляют на двухнедельный карантин.

В Санкт-Петербурге рестораны будут открыты только до 23 часов. Автобусы и трамваи не едут, пока все пассажиры не наденут маски. Это требование действует и в Башкирии.

В Москве начала действовать система пропуска в бары и ночные клубы по специальному QR-коду или СМС. Чтобы получить их, нужно зарегистрироваться на сайте заведения или на портале mos.ru.

QR-коды в столице получили уже более 500 ночных заведений. Если эксперимент признают успешным, к системе check in могут присоединить не только рестораны или салоны красоты, но и непродовольственные магазины.

Московские власти проверяют и предприятия на то, как они соблюдают требование перевести 30% сотрудников на удаленку. Уже есть первый кандидат на штраф в 300 тысяч рублей - это крупная компания по производству детского питания.

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