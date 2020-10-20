Космонавты починили систему получения кислорода на МКС

В российском модуле «Звезда» восстановлена работа системы получения кислорода «Электрон-ВМ». Об этом свидетельствуют переговоры экипажа МКС с подмосковным Центром управления полетами, которые транслирует NASA.

Ранее космонавт Анатолий Иванишин сообщил, что кислородная система вновь вышла из строя. После установки в систему емкости с очищенной водой, «Электрон-ВМ»» вновь заработал в штатном режиме, о чем сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

Напомним, что 15 октября на российском сегменте МКС произошла поломка системы получения кислорода. На случай подобных ситуаций, которые ранее уже случались на Международной космической станции, предусмотрены запасы кислорода.

Через два дня в «Роскосмосе» сообщили, что работа системы получения кислорода «Электрон-ВМ» успешно восстановлена.