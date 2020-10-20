Названы способы повышения иммунитета к коронавирусу

Для того, чтобы повысить личный уровень защиты от коронавируса, нужно изменить свои привычки. Так считает директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

Врач отметил, что, в первую очередь, нужно заниматься спортом. При этом важно не переусердствовать.

«Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете. Сверхнагрузка - это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций», - пояснил специалист в интервью радио Sputnik.

По словам иммунолога, чтобы усилить защиту организма, нужно изменить и пищевые привычки. На иммунитет чаще всего влияет состояние сердечно-сосудистой системы, которое связано с уровнем холестерина.

«Поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина отрицательно сказывается на иммунитете», - сказал Викулов.

Также врач порекомендовал избавиться от вредных привычек: курения и частого употребления алкоголя.