Роспотребнадзор: эпидемпороги по заболеваемости ОРВИ превышены в 41 регионе РФ

Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 41 регионе России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», - приводят заявление пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что прививки от гриппа сделали уже более 26% населения страны - это 38,9 миллиона человек.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что мытье рук уменьшает риск заражения коронавирусом на 36%. Глава ведомства Анна Попова заявила об отсутствии случаев одновременного заражения COVID-19 и гриппом в России.