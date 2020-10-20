Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Центробанку предложили продлить послабления из-за коронавируса

Тамара Астапенкова
02:10 20.10.2020
До 1 июля 2021 года предлагается продлить возможность банкам производить реструктуризацию задолженности граждан, у которых существенно снизился доход.
Центробанку предложили продлить послабления из-за коронавируса
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В связи с осложнением ситуации из-за вспышки коронавируса необходимо продлить меры поддержки для граждан и послабления для финансовых организаций как минимум до 1 июля 2021 года. С таким предложением обратилась к Центробанку Национальная финансовая ассоциация (НФА).

Авторы инициативы предлагают регулятору оставить пенсионерам возможность не переходить на карту «Мир» до июля следующего года, а гражданам и МСП дистанционно открывать банковские счета и использовать просроченные документы и карты.

«Финансовым организациям потребуется время, чтобы восстановиться и войти в прежний режим работы. При необходимости регулятор сможет снять послабления раньше, если это позволит эпидемиологическая ситуация», - пояснил «Известиям» президент НФА Василий Заблоцкий.

Также до 1 июля следующего года предлагается продлить возможность банкам производить реструктуризацию задолженности граждан, у которых существенно снизился доход или они переболели коронавирусом. Кроме этого продлить и послабления для кредитных организаций, которые будут формировать резервы под эти кредиты.

Эксперты НФА считают, что на фоне пандемии коронавируса предлагаемые меры поддержки обоснованы. При этом они подчеркивают, что излишние послабления могут сыграть на руку мошенникам, поэтому сильно увлекаться ими не стоит.

Напомним, что весной 2020 года ЦБ ввел для финансовых организаций временные регуляторные послабления на фоне распространения коронавирусной инфекции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:13 В стране и мире
Роспотребнадзор: эпидемпороги по заболеваемости ОРВИ превышены в 41 регионе РФ
01:20 В стране и мире
Небензя рассказал об итогах закрытого заседания СБ ООН по Карабаху
01:27 Армия
Видео
Ночной перехват: кадры учений летчиков Тихоокеанского флота на Камчатке
21:20 В стране и мире
Власти Петербурга вводят запрет на работу ресторанов после 23:00
21:00 В стране и мире
Видео
Названы страны, в которых будут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Популярное
Популярное
В Черном море найдена «подлодка-призрак» Гитлера
«Матрица» наяву: ученые оценили вероятность того, что мы живем в компьютерной симуляции
Видео
Рома Жиган рассказал о причинах своего задержания полицией
СМИ «обнаружили» НЛО над «Зоной 51»
На Украине потребовали «декоммунизировать» колбасу
Видео
Пародия Галкина на Зеленского привела в ярость украинцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.