Трамп рассказал, что почувствовал себя суперменом после принятия лекарства
Это произошло во время лечения президента США от коронавируса.
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Дональд Трамп заявил, что почувствовал себя суперменом. Это произошло после того, как во время лечения от коронавируса он принял новый коктейль из антител.
«Я принял лекарство Regeneron, о котором еще полгода назад никто не слышал. Когда я проснулся на следующее утро, то почувствовал себя как супермен», - заявил президент США, выступая в Аризоне.
Также Трамп пообещал своим сторонникам, что американская вакцина от коронавируса будет разработана в ближайшее время.
Напомним, что в начале октября глава Белого дома вместе с супругой переболел COVID-19. И, как сообщалось ранее, на первое после выписки из госпиталя выступление он хотел надеть футболку супермена.