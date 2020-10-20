Трамп рассказал, что почувствовал себя суперменом после принятия лекарства

Дональд Трамп заявил, что почувствовал себя суперменом. Это произошло после того, как во время лечения от коронавируса он принял новый коктейль из антител.

«Я принял лекарство Regeneron, о котором еще полгода назад никто не слышал. Когда я проснулся на следующее утро, то почувствовал себя как супермен», - заявил президент США, выступая в Аризоне.

Также Трамп пообещал своим сторонникам, что американская вакцина от коронавируса будет разработана в ближайшее время.

Напомним, что в начале октября глава Белого дома вместе с супругой переболел COVID-19. И, как сообщалось ранее, на первое после выписки из госпиталя выступление он хотел надеть футболку супермена.