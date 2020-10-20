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В Москве за сутки умерли 63 пациента с COVID-19

Тамара Астапенкова
23:59 20.10.2020
В столице число скончавшихся пациентов с коронавирусом увеличилось с 6 058 до 6 121 человек.
В Москве за сутки умерли 63 пациента с COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress

За сутки в Москве скончались 63 пациента, у которых был получен положительный результат тестов на COVID-19 и подтвержден диагноз «пневмония». Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о смерти 49 пациентов с коронавирусом. Таким образом в столице число скончавшихся пациентов с COVID-19 увеличилось с 6 058 до 6 121 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе не планируют ужесточать ограничения из-за пандемии коронавируса. Градоначальник уточнил, что необходимо найти максимальный компромисс между закрытием города и полным отказом от ограничений.

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