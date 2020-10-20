В стране и мире Российский космонавт стал командиром МКС Иван Линдеманн Во время церемонии бывший командир - американец Кристофер Кэссиди - передал Сергею Рыжикову символический ключ от МКС в американском модуле Destiny. © Фото: Роскосмос, "ВКонтакте" Командование Международной космической станцией во вторник, 20 октября, принял россиянин Сергей Рыжиков. Это следует из трансляции, которая велась на сайте NASA. Во время церемонии бывший командир - американец Кристофер Кэссиди - передал Рыжикову символический ключ от МКС в американском модуле Destiny. Вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером американский астронавт вернется на Землю на корабле «Союз МС-16» 22 октября. Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс продолжат полет на МКС до апреля 2021 года. Накануне экипаж МКС устранил утечку воздуха в российском модуле «Звезда» временными средствами. В Роскосмосе рассказали, что размер трещины не превышает трех-четырех сантиметров и ничем не угрожает экипажу и работе самой станции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика