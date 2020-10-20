Российский космонавт стал командиром МКС
Командование Международной космической станцией во вторник, 20 октября, принял россиянин Сергей Рыжиков. Это следует из трансляции, которая велась на сайте NASA.
Во время церемонии бывший командир - американец Кристофер Кэссиди - передал Рыжикову символический ключ от МКС в американском модуле Destiny.
Вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером американский астронавт вернется на Землю на корабле «Союз МС-16» 22 октября.
Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс продолжат полет на МКС до апреля 2021 года.
Накануне экипаж МКС устранил утечку воздуха в российском модуле «Звезда» временными средствами. В Роскосмосе рассказали, что размер трещины не превышает трех-четырех сантиметров и ничем не угрожает экипажу и работе самой станции.