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Российский космонавт стал командиром МКС

Иван Линдеманн
23:58 20.10.2020
Во время церемонии бывший командир - американец Кристофер Кэссиди - передал Сергею Рыжикову символический ключ от МКС в американском модуле Destiny.
Российский космонавт стал командиром МКС
© Фото: Роскосмос, "ВКонтакте"

Командование Международной космической станцией во вторник, 20 октября, принял россиянин Сергей Рыжиков. Это следует из трансляции, которая велась на сайте NASA.

Во время церемонии бывший командир - американец Кристофер Кэссиди - передал Рыжикову символический ключ от МКС в американском модуле Destiny.

Вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером американский астронавт вернется на Землю на корабле «Союз МС-16» 22 октября.

Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс продолжат полет на МКС до апреля 2021 года.

Накануне экипаж МКС устранил утечку воздуха в российском модуле «Звезда» временными средствами. В Роскосмосе рассказали, что размер трещины не превышает трех-четырех сантиметров и ничем не угрожает экипажу и работе самой станции.

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