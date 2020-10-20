РФ использует результаты исследования арктических морей судном «Академик Лазарев» для обоснования внешней границы континентального шельфа

Судно «Академик Лазарев» провело комплексные географические исследования в северной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Об этом «Звезде» рассказал главный инженер АО «Севомрнефтегеофизика» Евгений Шафарук, который отметил, что полученные результаты и материалы будут использованы для обоснования внешней границы континентального шельфа России в комиссии ООН.

«Судно "Академик Лазарев" побывало в четырех арктических морях Северного Ледовитого океана. И с успехом и опережением графика выполнило все работы, которые были запланированы компанией "Росгеология". Важнейшим этапом исследований стало проведение комплексных геофизических исследований в северной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Полученные в ходе исследования результаты и материалы будут использованы для обоснования внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в комиссии ООН», - рассказал он.

Специалист добавил, что в рамках данного проекта судно выполнило 2D сейсморазведку и гравимагниторазведку общим объемом более 5500 погонных километров.

Он также сообщил, что по итогам выполненных работ будет произведена дополнительная оценка нефтегазоносности обследуемой акватории. При этом, по словам Евгения Шафарука, залежи нефти и газа в этих местах могут быть очень большими.