В Подмосковье прошли массовые проверки кафе, баров и ресторанов из-за COVID-19

В Московской области за минувшие два дня были проверены почти 500 предприятий общественного питания на предмет соблюдения эпидемиологических требований, которые были введены из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Проверки были проведены в Балашихе, Павловском Посаде, Домодедове, Ступине и Истре, в городских округах Ленинский, Богородский, Дзержинский, Одинцовский и Коломенский.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, в регионе были проверены 466 баров, кафе и ресторанов. В 11 точках общественного питания были выявлены нарушения. Он отметил, что рейды осуществлялись совместно с правоохранительными органами. Деятельность предприятий питания, в которых были нарушения, была приостановлена, а материалы направлены в суд.

С 17 октября в Подмосковье в связи с распространением коронавируса был введен запрет на посещение развлекательных заведений с 00.00 до 08.00. Ожидается, что со среды, 21 октября, в регионе будут усилены ограничения из-за COVID-19. Будут запрещены выставки и другие массовые мероприятия. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.