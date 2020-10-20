Госдума РФ рассмотрит три варианта индексации выплат работающим пенсионерам

В следующий четверг, 29 августа, Госдума России рассмотрит сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Они были нашим комитетом рассмотрены, как член фракции ЛДПР я поддерживаю все законопроекты. Там разные расходы от самых минимальных до компенсации за все последние пять лет. Но если выбирать, то лучше возврат индексации с определенными ограничениями, чем отсутствие индексации, вообще», - сказал он «Известиям».

Проработать вопрос о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам ранее кабмину поручил Владимир Путин.

«Когда правительство ставит задачу трехпроцентного роста ВВП, естественно, для ее выполнения потребуются рабочие руки. А если мы посмотрим, то значительную их часть составляют работающие пенсионеры», - рассказал сенатор Василий Иконников.

При этом он пояснил, что пять миллионов работающих пенсионеров отказались от официального трудоустройства после того, как выплаты для них перестали индексироваться.

Авторы инициативы уверены, что данные законопроекты нужно учесть уже при принятии бюджета на 2021 год. По разным оценкам, на эти цели может потребоваться 184 миллиарда, 368 миллиардов или 1,3 триллиона рублей.