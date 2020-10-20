В Калифорнии упал истребитель ВМС США
ЧП произошло во время тренировочного полета. Причины устанавливаются.
© Фото: Staff Sgt. Jason Allred globallookpress
В Калифорнии рухнул истребитель F/A-18E Super Hornet Военно-морских сил США. Об этом сообщили в военной базе ВМС.
«Пилот безопасно катапультировался и был направлен в местное медицинское учреждение для обследования», - передает Navy Times.
Отмечается, что ЧП произошло во время тренировочного полета. Причины падения истребителя устанавливаются.