В ВОЗ сообщили о рекордном росте числа инфицированных COVID-19 за неделю

В мире за неделю было выявлено более 2,4 миллионов инфицированных коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот показатель стал рекордным за все время пандемии.

«По последним данным, поступили сообщения о более 40 миллионов заболевших и 1,1 миллионов умерших. За последнюю неделю зафиксировано более 2,4 миллионов выявленных случаев инфицирования и 36 тысяч новых смертей», - говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

Уточняется, что наиболее сложная эпидемиологическая остановка по-прежнему наблюдается в Северной и Южной Америке, где за неделю с 12 по 18 октября, было выявлено более 798 тысяч человек с коронавирусом. В Европе отмечается рост заболеваемости за неделю на 25%. За указанный период поступили данные о 927 тысячах заболевших. В Юго-Восточной Азии за неделю число инфицированных COVID-19 увеличилось на 513 тысяч человек. По данным ВОЗ, наибольшее число зараженных за неделю выявлено в Индии – около 440 тысяч человек, далее идет США – более 382 тысячи человек.

По данным на 20 октября в мире выявлено 40 251 950 случаев инфицирования коронавирусом. За все время пандемии скончались 1 116 131 человек с коронавирусом, сообщает ВОЗ.