Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В ВОЗ сообщили о рекордном росте числа инфицированных COVID-19 за неделю

Тамара Астапенкова
23:25 20.10.2020
Наиболее сложная эпидемиологическая остановка наблюдается в Северной и Южной Америке.
В ВОЗ сообщили о рекордном росте числа инфицированных COVID-19 за неделю
© Фото: pixabay

В мире за неделю было выявлено более 2,4 миллионов инфицированных коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот показатель стал рекордным за все время пандемии.

«По последним данным, поступили сообщения о более 40 миллионов заболевших и 1,1 миллионов умерших. За последнюю неделю зафиксировано более 2,4 миллионов выявленных случаев инфицирования и 36 тысяч новых смертей», - говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

Уточняется, что наиболее сложная эпидемиологическая остановка по-прежнему наблюдается в Северной и Южной Америке, где за неделю с 12 по 18 октября, было выявлено более 798 тысяч человек с коронавирусом. В Европе отмечается рост заболеваемости за неделю на 25%. За указанный период поступили данные о 927 тысячах заболевших. В Юго-Восточной Азии за неделю число инфицированных COVID-19 увеличилось на 513 тысяч человек. По данным ВОЗ, наибольшее число зараженных за неделю выявлено в Индии – около 440 тысяч человек, далее идет США – более 382 тысячи человек.

По данным на 20 октября в мире выявлено 40 251 950 случаев инфицирования коронавирусом. За все время пандемии скончались 1 116 131 человек с коронавирусом, сообщает ВОЗ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.