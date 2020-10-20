В прокуратуре Московской области прокомментировали ход расследования трагедии в Лобне

Расследование уголовного дела о гибели подростка в подмосковной Лобне поставлено на особый контроль в прокуратуре. Об этом сообщила старший помощник главы надзорного ведомства Московской области Марина Каурова.

«По имеющимся данным, мальчик получил смертельные ранения в результате неосторожного обращения с боеприпасом», - отметила Каурова.

Снаряд ребенок мог найти в ходе одной из экспедиций на места боев времен Великой Отечественной войны. По признанию знакомой погибшего, он всегда интересовался историей и подобными раскопками.

«В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Лобня, будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних и об оружии», - добавила представитель прокуратуры.

По предварительным данным, во время работы с боеприпасом, ребенок повредил артерию и скончался на месте происшествия. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.