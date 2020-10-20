В погоне за рейтингом: что стоит за очередными обещаниями Зеленского

Ежегодное послание украинского президента Верховной раде должно было состояться еще в апреле. Но тогда, сложная ситуация с пандемией заставила Зеленского перенести обращение. И вот теперь, когда обстановка с COVID-19 на Украине стала еще хуже, он все же выступил.

Его речь длилась почти час и состояла, в основном из традиционных лозунгов и обещаний. Одно из них - восстановление мира на Донбассе. Зеленский анонсировал даже некий пакет документов, который поможет воссоединению.

«Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь успешным международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, в первую очередь – про ответственность», - заявил Зеленский.

Какой именно международный опыт имел ввиду украинский президент, он не уточнил. Но вот что касается Крыма, Зеленский обещал наказать всех, кто по его мнению сдал полуостров.

«Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность. Я хочу, чтобы всем стало понятно: вопрос не в мести, вопрос в справедливости. Обществу нужны ответы, и это касается не только этого вопроса. Их у людей действительно накопились тысячи. Отсутствие ответов и справедливости приводит к потере доверия», - напомнил президент Украины.

Именно потерей доверия многие эксперты объясняют то, что обращение Владимира Зеленского к раде состоялось сейчас, всего за пять дней до местных выборов. Рейтинг президента и его команды стремительно падает.

Конечно же, нужны были громкие заявления и они прозвучали. Зеленский пообещал Украине едва ли не самую мощную в мире армию. По его словам, военный бюджет в 2021 году не уменьшится, а вблизи Крыма, в скором времени появятся сразу два серьезных военных объекта.

«Мы начинаем строительство двух государственных украинских военно-морских баз для защиты Черноморского региона», - пообещал глава государства.

В Кремле на эти громкие заявления украинского лидера отреагировали сдержанно.

«Здесь, конечно, нужно проанализировать эти заявления. Безусловно, создание каких-то военных баз, нужно понять каких именно военных баз, о чьих именно военных базах идет речь, безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в черноморском регионе», - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Говорил Зеленский и о коронавирусе. Он заявил, что смертность от вируса на Украине значительно ниже, чем в ведущих европейских странах, а объявил это тем, что в скором времени в его стране появится вакцина от коронавируса.

«Как бы то ни было, но я верю, что мы все победим. Мы уже договорились с нашими европейскими партнерами о поставке в Украину вакцины, как только она появится. У нас неимоверные медики, как и другие, кто противостоит коронавирусу. Давайте им поаплодируем», - призвал Владимир Зеленский парламентариев в зале.

Кому аплодируют депутаты Верховной рады, можно понять из сообщения в соцсетях посольства США в Киеве. Еще 16 октября для обстоятельного разговора в американскую дипмиссию был вызван министр здравоохранения Украины после чего появился не двусмысленный пост.

«Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса», - говорилось в сообщении.

Это значит, что Владимир Зеленский обещает прививать жителей Украины некой европейской вакциной, которая еще не прошла нужных испытаний и не зарегистрирована.