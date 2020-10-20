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В Ростовской области нашли место массового расстрела и захоронения времен ВОВ

Роман Захаров
21:56 20.10.2020
На месте обнаружения останков проводят работу криминалисты и поисковики.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Миллеровском районе Ростовской области обнаружены останки людей, погибших в годы ВОВ. По данным СК РФ, захоронение относится к 1941-1943 годам, когда в регионе шли сражения с немецко-фашистскими захватчиками.

Специалисты располагают документами, свидетельствующими о том, что в этом районе могут покоиться останки около семисот мирных жителей, расстрелянных гитлеровцами. Сейчас на месте захоронения работают следователи, криминалисты и поисковики.

Все обнаруженные в результате поисковых мероприятий останки будут направлены на медико-криминалистическую экспертизу. Также будут проведены молекулярно-генетические исследования, по результатам которых ДНК погибших поставят на учет в базу данных геномной информации.

На сегодняшний день найдены фрагменты тел 105 человек.

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