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«Достойно несла себя»: режиссер Хотиненко рассказал о жизни актрисы Скобцевой

Ян Брацкий
21:31 20.10.2020
Похоронить одну их красивейших актрис мирового кинематографа могут на Новодевичьем кладбище, рядом с супругом.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Viktor Chernov globallookpress

Российский режиссер и Народный артист Владимир Хотиненко назвал достойным жизненный путь актрисы Ирины Скобцевой. Любимица зрителей ушла из жизни сегодня в возрасте 93 лет.

«Она сейчас ушла в один день с мужем, пусть спустя четверть века. Это в общем что-то безусловно значит. Они представляли достойнейшую пару, достойно несли себя в этой жизни. А это не каждому удается, тем более после такого успеха», - уверен Хотиненко.

С ним солидарна Народная артистка России Мария Аронова, которая назвала огромным везением возможность работать со Скобцевой на одной площадке. 

«Потрясающая актриса и очень хороший человек. Мне так повезло, у меня этот лотерейный билет есть. Я с ней работала у Говорухина в фильме "Артистка". Если бы вы меня сейчас слышали, Ирина Константиновна», - сожалеет актриса.

Тем временем, власти Москвы готовы увековечить память Ирины Скобцевой, которую называли одной из красивейших женщин не только отечественного, но и мирового кинематографа.

Ее дебют в кино оказался триумфальным, в Каннах Скобцева получила титул «Мисс Шарм». Сообщается, что похоронить Ирину Скобцеву могут на Новодевичьем кладбище рядом с супругом.

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