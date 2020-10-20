Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Скобцевой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Федору Бондарчуку в связи со смертью его матери - народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского лидера.

«Ирины Скобцевой больше нет с нами, но осталось её творческое наследие, десятки замечательных киноработ. Осталась добрая, светлая память о ней», - сказал глава государства.

Путин добавил, что Скобцева «была прекрасной актрисой, человеком яркого дарования и душевной щедрости». Президент уверен, что артистка подавала коллегам, ученикам, зрителям настоящий пример преданности профессии, многолетнего подвижнического труда на благо отечественной культуры.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Она окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась с будущим мужем - режиссером Сергеем Бондарчуком. За свою карьеру Скобцева снялась почти в ста фильмах. Артистка, в частности, исполнила роли в таких известных картинах, как «Отелло», «Сережа», «Война и мир», «Они сражались за Родину» и многих других. Она ушла из жизни во вторник, 20 октября, в возрасте 93 лет.