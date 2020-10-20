Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Скобцевой

Роман Захаров
21:14 20.10.2020
Народная артистка РСФСР ушла из жизни 20 октября в возрасте 93 лет.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Скобцевой
© Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Федору Бондарчуку в связи со смертью его матери - народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского лидера.

«Ирины Скобцевой больше нет с нами, но осталось её творческое наследие, десятки замечательных киноработ. Осталась добрая, светлая память о ней», - сказал глава государства.

Путин добавил, что Скобцева «была прекрасной актрисой, человеком яркого дарования и душевной щедрости». Президент уверен, что артистка подавала коллегам, ученикам, зрителям настоящий пример преданности профессии, многолетнего подвижнического труда на благо отечественной культуры.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Она окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась с будущим мужем - режиссером Сергеем Бондарчуком. За свою карьеру Скобцева снялась почти в ста фильмах. Артистка, в частности, исполнила роли в таких известных картинах, как «Отелло», «Сережа», «Война и мир», «Они сражались за Родину» и многих других. Она ушла из жизни во вторник, 20 октября, в возрасте 93 лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.