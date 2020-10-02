В Армении сообщили о сбитом беспилотнике недалеко от Еревана

Армянские военные сбили четыре БПЛА в зоне конфликта, один из которых - над Котайкской областью, что недалеко от столицы Еревана. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министерства обороны страны Шушан Степанян.

Обострение ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

В четверг, 1 октября, президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в НКР, осудив эскалацию насилия на линии соприкосновения в непризнанной республике. Главы трех государств также призвали немедленно прекратить огонь.