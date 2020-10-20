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Добровольная сдача данных: какие скрытые опасности могут таить сервисы каршеринга

Даниил Левин
20:47 20.10.2020
При регистрации в сервисе соискатель оставляет личные данные, включая серию и номер паспорта, водительского удостоверения, а также собственную фотографию.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Артур Лебедев, РИА Новости

На арендованной машине в долговую яму - в стране набирает обороты новый вид мошенничества с использованием каршеринга. А точнее, документов, которые водители добровольно предоставляют фирме-владельцу авто. Эти персональные данные все чаще попадают в руки преступников.

Один из пострадавших - Рафаэль. Требование, которое ему озвучили мошенники, всего одно - перевести на счет тридцать тысяч рублей. В случае отказа - угрозы куда масштабнее: фиктивные кредиты на несколько миллионов рублей, подложные обвинения в мошенничестве и даже клевета об изнасиловании несовершеннолетней.

«Везде распространяют информацию о том, что, в общем-то, я насильник и так далее. А в личные сообщения мне пишут и требуют деньги», - жалуется Рафаэль.

Все эти страшилки можно было бы расценить как злую шутку. Однако молодому человеку - не до смеха. У вымогателей персональные данные Рафаэля с его фотографиями. Такие же он отправлял при регистрации в сервисах каршеринга.

Заложником похожей ситуации оказался и житель Воронежа. Евгений Осенков при регистрации в сервисе отправил такое селфи с паспортом. Потом на протяжении нескольких лет мошенники предлагали людям самые разные услуги, а в качестве гарантии отправляли снимок Евгения.

«Писали курсовые и дипломы на заказ, продавали икру с Камчатки, продавали компьютеры. Вы можете не переживать. Если вас даже что-то не устроит, мы все деньги вернем. Вот в подтверждение даем фото паспорта», - рассказал Евгений Осенков.

В век информационных технологий свои персональные данные мы отправляем многим организациям. Серия и номер паспорта, фотографии документов, цифры банковских карт. Специалисты по кибербезопасности говорят, что никак защитить себя заранее невозможно. Стоит лишь определиться, вызывает ли фирма доверие. В любом случае информации лучше сообщить, как можно меньше. Драгоценные данные под угрозой сразу с двух сторон.

«Хакеры взломали какую-то систему или программы-шпионы, которые тоже пытаются украсть данные. И вторая большая категория - это внутренние угрозы, по сути это собственные сотрудники организации, которые имеют доступ к данным», - объясняет эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.

О том, что с карты пользователя списали средства, или на него оформили кредит - увы, получится узнать только когда преступление уже будет совершено. Посмотреть все свои займы, в том числе оформленные без ведома, можно в национальном бюро кредитных историй.

Первый показатель - кредитный рейтинг. У каждого он свой в диапазоне от трехсот до восьмисот пятидесяти. Чем число выше - тем лучше история займов.

«И вдруг он необоснованно резко сократился, снизился - значит, появилась какая-то запись, которая противоречит вашему финансовому поведению. Закон дает право оспорить эту запись», - уверяет заместитель директора по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» Владимир Шикин.

Достаточно отправить заявление в организацию. Оно уже будет переадресовано кредитной фирме, которая в течение тридцати дней обязана провести проверку. Ну а в критичных ситуациях, как у Рафаэля и Евгения, придется обращаться в полицию.

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