СК РФ возбудил дело после трагической гибели подростка в Лобне

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия и халатности после гибели в подмосковной Лобне подростка. Соответствующее заявление сделала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч.2 ст. 293 УК РФ и ч.2 ст. 222 УК РФ)», - сообщила она.

Врадий добавила, что в настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые выясняют, каким образом боеприпас оказался в руках подростка.

Ранее сообщалось, что в Московской области в результате неосторожного обращения с боеприпасами погиб ребенок. Сейчас известно, что в момент инцидента несовершеннолетний был один, без присмотра взрослых.