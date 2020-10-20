Знакомая погибшего в Лобне подростка рассказала о возможных причинах трагедии

Погибший при разборе снаряда времен Великой Отечественной войны подросток серьезно увлекался раскопками в местах ведения боев. Об этом «Звезде» рассказала его подруга, которая познакомилась с подростком в военно-патриотическом центре.

«Ваня посещал кружок, если не ошибаюсь, «Каскад». Там мы и познакомились. Он ходил туда не первый год и всегда увлекался раскопками. Я думаю, он в очередной раз сходил с другом в поход и хотел что-то показать преподавателю кружка. Многие находки относят в музей нашего города», - отметила школьница.

Трагедия произошла, когда 15-летний подросток находился один, без присмотра взрослых и пытался разобрать боеприпас, повредив артерию. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.