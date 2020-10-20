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Прокурор Лобни раскрыл подробности трагедии с погибшим ребенком

Ян Брацкий
20:00 20.10.2020
По факту случившегося организована прокурорская проверка, собраны улики и восстановлена картина событий.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Pr©vk

На месте трагедии в подмосковной Лобне, где в результате взрыва боеприпаса погиб 15-летний подросток, работают представители правоохранительных органов и прокуратуры.

Организована всесторонняя проверка обстоятельств ЧП, на месте собираются улики и работают эксперты. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал прокурор городского округа Лобня Алексей Пальчик.

«По имеющимся данным, 15-летний подросток получил смертельные ранения в результате неосторожного обращения с боеприпасами. Прокуратура Лобни устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка по факту исполнения уполномоченными лицами законодательства о несовершеннолетних и об оружии», - сказал Пальчик.

По предварительным данным, ребенок погиб от потер крови из-за повреждения артерии. В момент происшествия ребенок был один, без присмотра взрослых.

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