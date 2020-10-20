«Неразумно и преступно»: военный эксперт о предложении Минфина сократить ВС РФ

Сокращение армии РФ в условиях существующих для страны вызовов является неразумным шагом. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя соответствующее предложение Минфина.

«Всего лишь полтора года назад указом президента РФ Владимира Путина количество личного состава армии было увеличено на 13 тысяч человек. Это решение глава государства объяснил тем, что НАТО усиливает свои группировки вблизи российских границ, а также пытается вытеснить нас из Арктики. Надо также учитывать, что в Сирии до сих пор идет война, и что Украина может попытаться силой забрать у нас Крым. И сокращать в такой сложной обстановке армию на 100 тысяч человек - это не только неразумно, но и преступно», - сказал эксперт.

Ранее стало известно, что в Минфине подготовили новые предложения по оптимизации бюджета. В частности, речь шла о сокращении численности войск на десять процентов, то есть примерно на сто тысяч человек. Это и другие предложения были направлены в Совет безопасности РФ.

В Министерстве обороны, в свою очередь, заявили о неприемлемости идей Минфина. В оборонном ведомства, в частности, подчеркнули, что численность и структура Вооруженных сил определена исходя из комплекса задач по обеспечению безопасности государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, сообщил, что российские власти не принимали решения о сокращении численности войск.