Российский бизнесмен Саркисов назвал глупостью информацию о краже из его квартиры в Париже

Российский предприниматель Николай Саркисов в беседе со «Звездой» опроверг информацию о том, что его квартиру в Париже обворовали неизвестные.

«Это глупость. Кто-то открыл дверь. Ничего не пропало», - коротко ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

О том, что квартира российского бизнесмена была обворована, ранее сообщили французские СМИ. Утверждалось, что якобы в конце прошлой недели неизвестные злоумышленники проникли в жилище россиянина во французской столице и украли оттуда часы, ювелирные украшения, меховые и кожаные изделия на сумму не менее 500 тысяч евро.