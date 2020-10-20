Подросток погиб при разрыве снаряда времен ВОВ в подмосковной Лобне

Ребенок погиб при разборе снаряда времен Великой Отечественной войны в военно-патриотическом центре в подмосковной Лобне. Согласно поступающих данных, подросток умер от повреждения артерии.

«На территории детского военно-патриотического центра ребенок разбирал снаряд времен Великой Отечественной войны. Он разорвался, ребенок повредил артерию и умер», - сообщили ТАСС в экстренных службах.

По предварительной информации, ребенок находился один, без сопровождения взрослых. Погибшему было 14 лет. В результате разрыва снаряда серьезных разрушений или пожара нет. После гибели подростка прокуратура организовала проверку случившегося.

«Проводится проверка на предмет исполнения уполномоченными лицами законодательства о несовершеннолетних и об оружии», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

На месте трагедии сейчас работает следственно-оперативная группа, эксперты и прокурор Лобни.