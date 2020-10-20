СМИ: МГТУ имени Баумана закрыли из-за нарушений по борьбе с COVID-19

Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана временно закрыли из-за несоблюдения требований по профилактике коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Ранее в руководстве вуза подтвердили получение замечания от Роспотребнадзора.

«Из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу и большого числа заболевших МГТУ имени Баумана приостанавливает свою деятельность», - цитирует РИА Новости сообщение штаба.

С нового учебного года в российских университетах был введен масочный режим, исключение сделали для занятий творческой направленности, а также для читающих лекции преподавателей.

Ответственность за снабжение студентов, педагогов и персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты возложили на руководство вузов.