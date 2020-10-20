Путин и Макрон заявили о важности соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Президенты Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон заявили о важности соблюдения сторонами конфликта в Нагорном Карабахе договоренностей о прекращении огня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили ситуацию в регионе по телефону. Российский лидер проинформировал своего французского коллегу о шагах по предотвращению дальнейшей эскалации вооруженного конфликта.

Кроме того, Владимир Путин выразил соболезнования Эммануэлю Макрону из-за убийства школьного учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Стороны еще раз подтвердили обоюдный настрой на борьбу с терроризмом и активизацию для этого совместных усилий.