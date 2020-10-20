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Игорь Краснов принял участие в 18-м заседании генеральных прокуроров государств - членов ШОС

Роман Захаров
18:20 20.10.2020
Главной темой состоявшегося мероприятия стала борьба с коррупцией.
Игорь Краснов принял участие в 18-м заседании генеральных прокуроров государств - членов ШОС
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Генпрокурор РФ Игорь Краснов принял участие в 18-м заседании генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшемся в формате видеоконференции.

В работе заседания также участвовали главы прокурорских служб государств - членов ШОС: Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Секретариата ШОС, Региональной антитеррористической структуры ШОС, Международной ассоциации прокуроров (МАП).

Для участия в мероприятии были приглашены и руководители прокуратур государств - наблюдателей при ШОС и государств - партнеров по диалогу ШОС: Афганистана, Белоруссии, Ирана, Монголии, Азербайджана, Армении и Камбоджи.

Главная тема прошедшего заседания - «Современная практика и эффективные механизмы противодействия и борьбы с коррупцией».

Игорь Краснов в своем выступлении подчеркнул, что в РФ закон отводит органам прокуратуры центральную роль в комплексной работе по профилактике коррупционных явлений, борьбе с ними, а также ликвидации и минимизации негативных последствий, наступающих от таких действий.

По его словам, прокурорами ежегодно проверяется до двух миллионов нормативных документов и их проектов. Исключение из них коррупциогенных факторов позволяет вовремя предотвратить нарушения прав граждан в различных сферах деятельности, обеспечить соблюдение их соцгарантий.

Генпрокурор России обратил внимание участников заседания на тот факт, что в нашей стране миллионы человек каждый год представляют сведения о доходах и расходах. При этом сотрудниками надзорного ведомства выявляется значительное число нарушений, связанных с сокрытием либо представлением неполных сведений о доходах.

Краснов также считает эффективным контроль за расходами государственных служащих, направленный на предупреждение их необоснованного обогащения. Если чиновник или члены его семьи в течение года тратят на покупку недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за три последних года, то прокурор имеет право предъявить иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества.

Глава Генпрокуратуры подчеркнул, что за весь период реализации данных полномочий судами удовлетворены исковые требования органов прокуратуры об изъятии у госслужащих имущества на сумму более 34 миллиардов рублей.

Генеральный прокурор особо отметил, что в июле текущего года в России принят Федеральный закон, которым виртуальная валюта для некоторых сфер правоотношений, включая противодействие коррупции, признана имуществом. При этом государственные служащие начиная со следующего года обязаны декларировать такие валюты наравне с иными активами.

Другим немаловажным элементом системы противодействия коррупции Краснов назвал возмещение ущерба. За первое полугодие 2020 года по уголовным делам о коррупции в обеспечение причиненного преступлениями вреда арестовано 13,6 миллиарда рублей, еще было изъято ценностей и имущества на сумму два миллиарда рублей.

В заключение Игорь Краснов рассказал об организованном Генеральной прокуратурой РФ Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», на который в текущем году поступило более 4,6 тысячи работ от участников из Австралии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Индии, Казахстана, Канады, Молдовы, Мьянмы, Непала, России, Южной Африки и Японии. По словам генпрокурора, подведение его итогов будет приурочено к 9 декабря - Международному дню борьбы с коррупцией. Краснов также пригласил коллег присоединиться к этому проекту в 2021 году.

По итогам обмена национальным опытом был подписан протокол заседания, в котором отражено намерение его участников укреплять международное сотрудничество в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по соответствующим уголовным делам. Создавать необходимые условия для повышения эффективности оказания правовой помощи по уголовным делам о коррупции.

Подтверждена необходимость продолжить обмен нормативно-правовыми актами, справочными, методическими, информационно-аналитическими, научными и иными материалами по тематике предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Достигнуты договоренности о развитии взаимодействия между образовательными организациями государств - членов ШОС в сфере подготовки и повышения квалификации прокурорских работников, к компетенции которых отнесены вопросы предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Кроме того, в рамках мероприятия было решено активно расширять сотрудничество с прокуратурами государств - наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, а также взаимодействие с профильными структурами региональных и универсальных международных организаций по вопросам борьбы с коррупцией и возврата активов, полученных от коррупционных деяний. Содействовать сотрудничеству между антикоррупционными ведомствами государств - членов ШОС, проводить двусторонние и многосторонние мероприятия по тематике предупреждения коррупции и борьбы с ней.

По данным Генпрокуратуры РФ, очередное 19-е заседание генеральных прокуроров государств - членов ШОС состоится в Республике Индия в следующем году.

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