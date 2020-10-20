Мишустин заявил участникам «Валдая», что Россия никогда не закрывалась от мира

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал иностранных партнеров ломать стереотипы и находить объединяющие факторы во время сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Премьер обратился к участникам клуба на английском языке.

Глава Правительства РФ отметил, что Россия следует по пути международного сотрудничества и, принимая решения о санкциях, лишь отвечает на аналогичные действия партнеров.

«Те санкционные решения, которые мы принимаем, они принимаются как ответ на те или иные меры, которые принимаются теми или иными странами. Россия никогда не закрывалась от мира...Россия никогда бы не выбрала путь самоизоляции, мы всегда разделяли международные ценности и всегда следуем путем международного сотрудничества»,- заявил Мишустин.

Кроме того, премьер призвал участников клуба шире смотреть на Россию со всех ракурсов.

«Хочу попросить только об одном. Посмотрите на Россию со всех ракурсов. У нас замечательные люди, замечательная страна, замечательный президент, и я думаю, что у нас будет очень много интересных событий, которые мы обсудим, в том числе и поучаствовав в ваших встречах», - сказал он.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был образован в 2004 году в Великом Новгороде. Основными задачами клуба организаторы декларируют содействие открытому диалогу экспертов, политиков, общественных деятелей и журналистов, обсуждение актуальных мировых проблем в различных областях.