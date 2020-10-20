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В центре Гамалеи рассказали о возможных проблемах при формировании антител к COVID-19

Ян Брацкий
18:15 20.10.2020
Отрицательно на формирование антител к коронавирусной инфекции влияет прием специфических антибиотиков.
В центре Гамалеи рассказали о возможных проблемах при формировании антител к COVID-19
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress

Хуже всего антитела к коронавирусной инфекции формируются у людей старше 70 лет. Это же касается лиц, страдающих алкоголизмом, и находящихся в постоянном стрессе россиян.

Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«У пожилых, по понятным причинам у них все хуже, в том числе и антитела хуже вырабатываются. Безусловно, те, кто злоупотребляет алкоголем, в первую очередь этанол, в любом количестве он токсичен для размножающихся клеток. Стресс постоянный или постоянные стрессовые состояния тоже неблагоприятно влияют на размножение клеток, которые продуцируют антитела», - приводит ТАСС слова Гинцбурга. 

Кроме того, по его словам, на активную выработку антител влияют лекарственные препараты, включая специфические антибиотики.

Ранее заведующий кафедрой Сеченовского университета Андрей Герасимов рассказал, что для выработки коллективного иммунитета от COVID-19 необходимо, чтобы доля привитого населения составляла от 52 до 64 процентов.

За минувшие сутки количество инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 16 319 человек. Всего в стране зафиксировано 1 431 635 пациентов с диагнозом COVID-19.

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