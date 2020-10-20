США заявили о готовности провести с Россией переговоры по ДСНВ

США готовы немедленно провести переговоры с Россией, чтобы уладить разногласия по соглашению о контроле над вооружениями. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

В Госдепе также выразили благодарность России за стремление достичь прогресса в обсуждении темы ядерных вооружений. По словам Ортагус, Вашингтон готов придать окончательную форму соглашению с Москвой по данному вопросу.

«Мы благодарны Российской Федерации за желание добиться прогресса по вопросу контроля над ядерными вооружениями. США готовы немедленно встретиться, чтобы придать окончательную форму соглашению, которое будет подлежать верификации. Мы ожидаем, что Россия уполномочит своих дипломатов на то же самое", - заявили в Госдепе.

Ранее МИД России опубликовал заявление о готовности вместе с американской стороной заморозить количество ядерных боезарядов на год в случае продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на тот же срок при отсутствии дополнительных требований США.