В стране и мире Лукашенко рассказал о смене тактики борьбы с протестующими Роман Захаров По словам президента Белоруссии, новые меры уже дают результат. © Фото: Пресс-служба президента РФ Власти Белоруссии решили сменить тактику борьбы с демонстрантами. Об этом рассказал глава государства Александр Лукашенко. «Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект», - приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко. Массовые протестные акции начались в РБ после прошедших в августе этого года президентских выборов, на которых уверенную победу одержал Александр Лукашенко. Выступления, но менее масштабные, в стране продолжаются до сих пор. Помимо противников Лукашенко на улицы выходят и его сторонники для выражения своей поддержки белорусскому лидеру. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика