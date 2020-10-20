Лукашенко рассказал о смене тактики борьбы с протестующими
По словам президента Белоруссии, новые меры уже дают результат.
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Власти Белоруссии решили сменить тактику борьбы с демонстрантами. Об этом рассказал глава государства Александр Лукашенко.
«Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект», - приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко.
Массовые протестные акции начались в РБ после прошедших в августе этого года президентских выборов, на которых уверенную победу одержал Александр Лукашенко. Выступления, но менее масштабные, в стране продолжаются до сих пор. Помимо противников Лукашенко на улицы выходят и его сторонники для выражения своей поддержки белорусскому лидеру.