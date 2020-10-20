На борту упавшего под Вологдой вертолета могли находиться четыре человека

Четыре человека, по предварительным данным, могли находиться на борту вертолета, который потерпел крушение в Вологодской области. Он врезался в высоковольтную линию электропередачи и рухнул в реку.

Три поселка остались без света. На место ЧП выдвинулись спасатели и представители местной власти. Вертолет постепенно сносит по течению реки, его пытаются зафиксировать и отбуксировать к берегу.

Воздушное судно совершало рейс из Вологды в Великий Устюг. Следственное управление на транспорте проводит проверку по факту случившегося.