В Италии открыли памятник советскому партизану

В пригороде итальянской Вероны открыли памятник советскому партизану, убитому фашистами незадолго до взятия советскими войсками Берлина. Героя звали Владимир Тулиско.

Известно, что немцы взяли его в плен в оккупированном Харькове и отправили на принудительные работы в Европу. Он сумел сбежать и в итальянских горах встретил партизан, которые взяли его в свой отряд.

Последний бой Владимир Тулиско принял в апреле 1945 года. Вместе со своими боевыми товарищами он попытался остановить спешно покидавших Италию группу немцев.