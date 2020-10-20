Трамп предложил ФБР заняться расследованием в отношении Байдена

Дональд Трамп предложил ФБР начать расследование против Байдена. Об этом сообщает Reuters.

При этом агентство не уточнило, кого имел в виду президент США - своего соперника на выборах Джо Байдена или его сына Хантера.

Трамп неоднократно обвинял кандидата в президенты США от демократов в коррупции. Глава Белого дома считает, что лоббистская работа Хантера Байдена строилась на «продаже» доступа к его отцу.

Напомним, что американские выборы состоятся 3 ноября. По данным опросов, Джо Байден обгоняет действующего президента США на несколько пунктов.