Трамп предложил ФБР заняться расследованием в отношении Байдена
Кого имел в виду президент США - своего соперника на выборах или его сына - не уточняется.
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Дональд Трамп предложил ФБР начать расследование против Байдена. Об этом сообщает Reuters.
При этом агентство не уточнило, кого имел в виду президент США - своего соперника на выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
Трамп неоднократно обвинял кандидата в президенты США от демократов в коррупции. Глава Белого дома считает, что лоббистская работа Хантера Байдена строилась на «продаже» доступа к его отцу.
Напомним, что американские выборы состоятся 3 ноября. По данным опросов, Джо Байден обгоняет действующего президента США на несколько пунктов.