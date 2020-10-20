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США раскрыли суть новых санкций против «Северного потока - 2»

Ян Брацкий
15:49 20.10.2020
Ограничения коснутся компаний, которые модернизируют или помогают устанавливать трубоукладочное оборудование.
США раскрыли суть новых санкций против «Северного потока - 2»
© Фото: Jens Büttner, dpa

Власти США заявили о готовности ввести новые санкции против участников строительства газопровода «Северный поток - 2». Ограничения будут распространяться на фирмы и компании, которые помогают при установке или модернизации необходимого для проведения работ оборудования. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа США.

«Такие действия, подлежащие санкциям... могут включать, но не ограничиваться этим, предоставление услуг или мощностей для модернизации или установки оборудования для этих судов или финансирование модернизации или установки оборудования для этих судов», - говорится в документе.

Первые ограничения против российского газопровода были введены Вашингтоном в декабре прошлого года. Из-за этого реализация проекта была приостановлена.

Газопровод «Северный поток - 2» строится от России до Германии. Трубы прокладываются по дну Балтийского моря. Две нитки трубопровода должны прокачивать до 55 миллиардов кубометров газа в год.

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