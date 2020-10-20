Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Убивший журналистку датский изобретатель попытался бежать из тюрьмы

Ян Брацкий
15:43 20.10.2020
Петер Мадсен смог бежать, угрожая охраннику тюрьмы бомбой, но вскоре был задержан.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Aftonbladet, ZUMAPRESS, Globallookpress

Датский изобретатель Петер Мадсен, осужденный на пожизненный срок лишения свободы из-за жестокой расправы над журналисткой, попытался сбежать из тюрьмы.

Инцидент произошел в пригороде Копенгагена, где Мадсен отбывает наказание. Изобретатель смог бежать, угрожая охраннику бомбой. Далеко уйти преступнику не удалось, он был блокирован полицейскими и задержан.

Трагедия произошла в августе 2017 года. Следствием было установлено, что датчанин позвал на борт своей подлодки журналистку Ким Валль, якобы для съемок репортажа. Вскоре девушка пропала. После того как ее изувеченное тело обнаружили, Петер Мадсен заявил, что смерть женщины наступила в результате несчастного случая, а он запаниковал и поэтому расчленил тело.

Суд в версию Мадсена не поверил, а его близкая подруга рассказала, что 47-летний изобретатель имел маниакальные фантазии о смерти и женщинах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.