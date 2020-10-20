Убивший журналистку датский изобретатель попытался бежать из тюрьмы

Датский изобретатель Петер Мадсен, осужденный на пожизненный срок лишения свободы из-за жестокой расправы над журналисткой, попытался сбежать из тюрьмы.

Инцидент произошел в пригороде Копенгагена, где Мадсен отбывает наказание. Изобретатель смог бежать, угрожая охраннику бомбой. Далеко уйти преступнику не удалось, он был блокирован полицейскими и задержан.

Трагедия произошла в августе 2017 года. Следствием было установлено, что датчанин позвал на борт своей подлодки журналистку Ким Валль, якобы для съемок репортажа. Вскоре девушка пропала. После того как ее изувеченное тело обнаружили, Петер Мадсен заявил, что смерть женщины наступила в результате несчастного случая, а он запаниковал и поэтому расчленил тело.

Суд в версию Мадсена не поверил, а его близкая подруга рассказала, что 47-летний изобретатель имел маниакальные фантазии о смерти и женщинах.