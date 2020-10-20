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В Кремле оценили заявление Зеленского о военных базах на Черном море

Роман Захаров
15:42 20.10.2020
По словам Дмитрия Пескова, нужно проанализировать информацию и понять, о создании каких именно баз говорил украинский лидер.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Artur Janas, Pixabay

Планы Украины по строительству двух военных баз на Черном море могут негативно сказаться на «атмосфере стабильности» в регионе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что нужно проанализировать информацию и понять, о создании каких именно баз говорил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует», - объяснил представитель Кремля.

Ранее Зеленский во время ежегодного послания Верховной раде сообщил о намерении построить две военные базы «для защиты Черноморского региона». Глава государства также заявил, что Киев создаст «украинское войско», способное защитить территорию Украины.

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