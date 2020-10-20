Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Названо количество людей, необходимое для выработки коллективного иммунитета от коронавируса

Анна Назайкина
15:31 20.10.2020
Минимальная доля привитого населения должна составлять от 52 до 64%.
Названо количество людей, необходимое для выработки коллективного иммунитета от коронавируса
© Фото: Hyttalo Souza, Unsplash.com

Заведующий кафедрой Сеченовского университета Андрей Герасимов подсчитал, что выработка коллективного иммунитета может произойти в случае, если минимальная доля привитого населения составит от 52 до 64%.

«Если вакцинировать пропорционально риску инфицирования, в зависимости от возраста, то минимальная доля провакцинированных должна составить 52%. В этом смысле тактика на вакцинирование, в первую очередь, медицинских работников, а также других групп, включая, например, преподавателей, которые имеют большое количество контактов, разумна. Если вакцинировать при случайной выборке, то минимальная доля вакцинированных должна составить 64%», – заявил специалист на интернет-конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы».

Кроме того, Герасимов подчеркнул, что ограничения по отношению к проведению вакцинации пожилых людей, наоборот, снизят результативность таких мер. В условиях такого характера, чтобы создать выраженный коллективный иммунитет, необходимо будет привить большее количество людей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.