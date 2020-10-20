Названо количество людей, необходимое для выработки коллективного иммунитета от коронавируса

Заведующий кафедрой Сеченовского университета Андрей Герасимов подсчитал, что выработка коллективного иммунитета может произойти в случае, если минимальная доля привитого населения составит от 52 до 64%.

«Если вакцинировать пропорционально риску инфицирования, в зависимости от возраста, то минимальная доля провакцинированных должна составить 52%. В этом смысле тактика на вакцинирование, в первую очередь, медицинских работников, а также других групп, включая, например, преподавателей, которые имеют большое количество контактов, разумна. Если вакцинировать при случайной выборке, то минимальная доля вакцинированных должна составить 64%», – заявил специалист на интернет-конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы».

Кроме того, Герасимов подчеркнул, что ограничения по отношению к проведению вакцинации пожилых людей, наоборот, снизят результативность таких мер. В условиях такого характера, чтобы создать выраженный коллективный иммунитет, необходимо будет привить большее количество людей.