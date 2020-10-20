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Мишустин назвал задачу правительства в период пандемии COVID-19

Анна Назайкина
14:54 20.10.2020
Число заразившихся в России за прошедшие сутки составило 16 319.
Мишустин назвал задачу правительства в период пандемии COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все решения кабинета министров в период пандемии коронавируса были направлены на решение одной задачи - спасение человеческих жизней.

«Все решения кабинета министров во время пандемии были подчинены одной задаче - спасти жизни людей. Именно это определило те меры, которые приняло правительство. Мы помогали тем, кто больше всего пострадал в этой ситуации. Это и сами люди, и бизнес, и целые отрасли экономики», - сказал премьер-министр на Международном форуме инновационного развития «Открытые инновации».

Кроме того, глава правительства РФ подчеркнул, что коронавирусная инфекция неожиданно нанесла удар по всем странам.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число заразившихся в России за прошедшие сутки составило 16 319. Общее число заразившихся выросло до 1 431 635.

В оперштабе уточнили, что в относительном выражении прирост этого показателя увеличился до 1,2%. Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 9 704, до 1 085 607 за все время пандемии. При этом, согласно данным штаба, доля вылечившихся сократилась до 75,8%.
 
 
 
 

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