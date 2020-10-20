В России за сутки выявили 16 319 заразившихся COVID-19

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число заразившихся в России за прошедшие сутки составило 16 319. По словам специалистов, это максимум за все время пандемии в стране. При этом общее число заразившихся выросло до 1 431 635.

В оперштабе уточнили, что в относительном выражении прирост этого показателя увеличился до 1,2%. При этом наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Краснодарском крае, Чеченской Республике (0,2%), республиках Татарстан, Чувашия и Московской области (по 0,5%). В Москве за последние 24 часа выявили 4 999 заразившихся коронавирусом.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 9 704, до 1 085 607 за все время пандемии. При этом, согласно данным штаба, доля вылечившихся сократилась до 75,8%.

За предыдущие сутки (с 18 на 19 октября) количество заболевших коронавирусом выросло на 15 982. Темп прироста составлял 1,1%.

Ранее специалисты рассказали, что пик заболеваемости коронавирусом в России пойдет на спад в начале ноября. Прогноз, подготовленный научной лабораторией моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова, основан на анализе случаев заражения COVID-19 и суточного прироста выполненных тестов.