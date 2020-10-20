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МИД РФ заявил об отсутствии ответа США на предложение Путина по ДСНВ

Виктория Ивашечкина
13:06 20.10.2020
В дипведомстве отметили, что Штаты лишь ограничились короткими комментариями должностных лиц в соцсетях.
МИД РФ заявил об отсутствии ответа США на предложение Путина по ДСНВ
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В МИД России заявили, что Москва не получала от США ответа на предложение лидера РФ Владимира Путина продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год.

«Российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября», - сказано в сообщении дипведомства. 

В МИД РФ также подчеркнули, что США пока ограничились короткими комментариями должностных лиц в соцсетях, Москва в итоге рассчитывает на официальный ответ от Вашингтона.

Также отмечается, что Москва готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов при продлении ДСНВ на год.

«Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что заморозка боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», - говорится в заявлении МИД России.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия готова к любому развитию ситуации с ДСНВ. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что в нынешних условиях шансы на продление договора минимальны. В Вашингтоне придерживаются политики ультиматумов, что совершенно не устраивает Москву.

Согласно договору, который был подписан РФ и США еще в 2010 году, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения.

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