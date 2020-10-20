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Заседание в Мосгорсуде по делу о ДТП с участием Ефремова перенесли

Анна Назайкина
13:53 20.10.2020
Михаилу Ефремову грозит восемь лет лишения свободы.
Заседание в Мосгорсуде по делу о ДТП с участием Ефремова перенесли
© Фото: Мосгорсуд

Судебное заседание в Мосгорсуде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова переносится на 22 октября: адвокаты потерпевших просят дать время на ознакомление с новыми ходатайствами. Защита актера Михаила Ефремова готова выплатить 2,4 миллиона рублей компенсации родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Адвокат актера Петр Хархорин сообщил в суде, что до начала заседания он получил возражения от адвокатов потерпевших. Было указано, что единственным смягчающим обстоятельством может быть компенсация морального вреда. Кроме того, была названа сумма.

«У нас деньги с собой, 2,4 миллиона рублей, могу показать, продемонстрировать в перерыве. Мы готовы выплатить эти деньги прямо сейчас или положить на депозит нотариусу», - заявил Хархорин.

Адвокат артиста сообщил, что Михаил Ефремов может выплатить компенсации матери и гражданской жене погибшего в ДТП Ирине Стерховой, несмотря на то, что они не были признаны потерпевшими по делу.

«Михаил Олегович располагает средствами, которые находятся в ячейке банка. Доступ к ней в настоящий момент невозможен. Также деньги нужны и семье осужденного. Прошу разрешить нотариусу оформить доверенность на распоряжение этими деньгами», - сказал Хархорин на заседании.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер был признан виновным в аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце в Москве, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Следствие установило, что в момент аварии Ефремов находился за рулем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

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