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Зеленский сообщил о начале строительства двух баз ВМС на Черном море

Виктория Ивашечкина
13:42 20.10.2020
Кроме этого, президент Украины заявил о модернизации ряда военных судов в стране.
Зеленский сообщил о начале строительства двух баз ВМС на Черном море
© Фото: Volodymyr Zelensky, via, Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о старте строительства двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

«Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона», - сказал политик во время выступления с ежегодным посланием к депутатам о внутреннем и внешнем положении страны.

Президент Украины также сообщил, что в стране продолжается модернизация военных судов. Таких, как фрегат «Гетман Сагайдачный», кроме этого, ведется подготовка десантных катеров «Кентавр».

Во время выступления в Верховной раде Зеленский отметил, что он не позволит сократить финансирование армии в 2021 году. Он подчеркнул, что в 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины, передает ТАСС. По словам политика, во времена коронакризиса бюджет не уменьшился.

«Не разгоняйте, пожалуйста, "зраду" (измену), что в 2021 году мы сократим средства на войско», - подытожил Владимир Зеленский.

Политик отметил, что власти страны продолжают укреплять армию. Зеленский также добавил, что в США утвердили военную помощь Украине на сумму $250 млн. В Британии уже подписано соглашение на £1 250 млн для укрепления ВМФ Украины.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине $250 млн военной помощи. Отмечалось, что предоставляемые денежные средства, по замыслу американской стороны, будут предназначены для финансирования дополнительной подготовки военных сил, приобретения снаряжения и проведения обучения кадров с целью укрепления украинского потенциала.

Кроме того, США выделили Украине в мае этого года $15 миллионов на борьбу с коронавирусом. Деньги должны были пойти на финансирование медицинских учреждений.

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