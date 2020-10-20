Россия готова на время продления СНВ-3 заморозить ядерные арсеналы сторон

Россия готова вместе с США взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов ради продления СНВ-3 на год, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», - уточняется в заявлении.

На сайте российского внешнеполитического ведомства отмечается, что если Вашингтон устроит такой подход, то «выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров» о контроле над ракетно-ядерными вооружениями. При этом должно быть обязательное рассмотрение всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность.