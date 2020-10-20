Мурашко призвал россиян снизить социальную активность до массовой вакцинации

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян снизить социальную активность и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, чтобы выиграть время до массовой вакцинации от COVID-19.

«Нам нужно сейчас выиграть определенное время...На мой взгляд, сегодня большая надежда в...медицинской маске и определенных правилах поведения наших граждан...Так просто профилактировать новую инфекцию, так просто вы можете избежать определенных проблем со здоровьем, дистанцировавшись, ограничив сейчас, в этот период визиты», - передает слова министра ТАСС.

Также Мурашко отметил важность доступности вакцины для всех и повторил, что для прихода к такому варианту «нужно выиграть время».

Ранее генеральный директор компании-производителя «Р-Фарм» Василий Игнаьтев сообщил, что массовая вакцинация препаратом «Спутник V» в стране может начаться в конце ноября и декабре.

Напомним, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» , разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.